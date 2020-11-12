В Офисе Президента ведут подготовку визита Зеленского в США

Отмечается, что по словам Жовквы, сейчас "идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США", в частности обработка повестки дня такой поездки.

"Экономика также должна быть в приоритете наряду с политикой, наряду с вопросами безопасности. Поэтому такой визит, безусловно, готовится (в США - ред.)", - отметил заместитель Ермака.

Напомним, у Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины.