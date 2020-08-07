В Офісі Президента сподіваються погодити остаточні списки обміну на найближчому засіданні ТКГ

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях ТКГ вже буде остаточно погоджено списки щодо обміну. І ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів ми вже зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну. Також я знаю, що під час останньої розмови з Путіним Президент піднімав питання щодо повернення 22 кримських татар, які незаконно утримуються в Криму. Також цей список передано вже російській стороні і ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", - сказав Єрмак.

За його словами, також піднімалося питання батька хлопчика, якого знайшли мертвим у Криму.

"Президент звернувся з проханням розглянути це питання і звільнити батька, тому що така трагедія трапилася, і, по-перше, він незаконно утримується", - додав Єрмак.

Як повідомлялося в УНН раніше, протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками. Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 людей.