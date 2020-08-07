В Офисе Президента надеются согласовать окончательные списки обмена на ближайшем заседании ТКГ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88679 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102863 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128258 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108141 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128433 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101459 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102240 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Офисе Президента надеются согласовать окончательные списки обмена на ближайшем заседании ТКГ

В Офисе Президента надеются согласовать окончательные списки обмена на ближайшем заседании ТКГ

Киев  •  УНН

 • 11004 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина надеется на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы согласовать списки по обмену пленными. Об этом заявил в видеообращении глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях ТКГ уже будет окончательно согласовано списки по обмену. И мы надеемся, что в течение нескольких недель мы уже сможем говорить о конкретных датах по обмену. Также я знаю, что во время последнего разговора с Путиным Президент поднимал вопрос о возврате 22 крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму. Также этот список передан уже российской стороне и мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - сказал Ермак.

По его словам, также поднимался вопрос отца мальчика, которого нашли мертвым в Крыму.

"Президент обратился с просьбой рассмотреть этот вопрос и освободить отца, потому что такая трагедия, и, во-первых, он незаконно содержится", - добавил Ермак.

Как сообщалось в УНН ранее, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками. Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек.

Украинские Национальные Новости

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