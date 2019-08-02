В Офісі Президента пообіцяли українцям доступну іпотеку

"Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю!

Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці", - написав Гончарук.

На сьогодні номінальні річні ставки по іпотечних кредитах в українських банках становлять близько 20% річних без урахування комісій та інших додаткових платежів.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи тільки надійних. Більшість іпотечних кредитів видаються в рамках програм співпраці банків з окремими забудовниками, наприклад, такі програми має ХК "Київміськбуд".

Експерти з нерухомості позитивно оцінюють таку співпрацю забудовників та банків, однак, такі програми не мають масштабного впливу на ринок загалом. На думку експерт Сергій Костецького, розвиток іпотечного кредитування активізував би ринок житлової нерухомості та вирівняв би ціни на житло.