Експерт: іпотека суттєво б оживила ринок нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Іпотека позитивно б вплинула на активність на ринку житлової нерухомості і вирівняла б ціни. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Сергій Костецький.
"Іпотечне кредитування ситуацію змінило б кардинально. Згадайте 2007 рік - 70% угод це була іпотека. Зараз іпотека - це пару відсотків, і то не на всю квартиру. Іпотека оживила б ринок і ціни б сильно підрівняла", - вважає експерт.
Костецький також зазначив, що зараз майже всі забудовники пропонують розстрочку, а банки потроху починають видавати кредити.
Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.
У тому числі найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам'ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість "квадрата", то збільшиться і виплата по розстрочці.
В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, "Київміськбуд" пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.