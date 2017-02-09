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В НАТО відповіли на заяву П.Порошенка про референдум щодо вступу в Альянс

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. НАТО готове допомагати Україні у здійсненні реформ задля того, щоб держава у майбутньому була готова до вступу до Альянсу. Про це в ефірі каналу UA|TV заявив директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков, передає УНН.

В НАТО відповіли на заяву П.Порошенка про референдум щодо вступу в Альянс

Він прокоментував заяву президента Петра Порошенка стосовно того, що він готовий провести референдум про перспективи членства України в НАТО та зазначив, що очільник держави поставив за мету впровадження стандартів і принципів НАТО до 2020-го року.

"Ми вважаємо, це амбітне завдання, і ми тут, щоб допомогти Україні здійснити процес реформування. Я думаю, це питання має бути пріоритетним для України. Пізніше Україна визначить, чи буде вона подавати заявку на членство в НАТО", - наголосив А.Вінніков.

За його словами, Україна значно просунулась у процесі виконання реформ, враховуючи той факт, що на її території відбувається військовий конфлікт.

"В той же час, ми вважаємо, що велика кількість кроків ще має бути зроблена в процесі реформування. Особливо, що стосується безпеки і оборони. З цих питань перед Україною стоїть ще безліч перешкод, але я думаю, що вони будуть подолані. Ми тут, щоб допомогти вам зробити це разом", - підсумував А.Вінніков.

Нагадаємо, 2 лютого П.Порошенко заявив, що готовий провести референдум про перспективи членства України в НАТО.

 

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