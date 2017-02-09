В НАТО ответили на заявление П.Порошенко о референдуме по вступлению в Альянс

Он прокомментировал заявление Президента Петра Порошенко о том, что он готов провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО и отметил, что Глава государства поставил цель внедрения стандартов и принципов НАТО до 2020-го года.

"Мы считаем, это амбициозная задача, и мы здесь, чтобы помочь Украине осуществить процесс реформирования. Я думаю, этот вопрос должен быть приоритетным для Украины. Позже Украина определит, будет ли она подавать заявку на членство в НАТО", - подчеркнул А.Винников.

По его словам, Украина значительно продвинулась в процессе проведения реформ, учитывая тот факт, что на ее территории происходит военный конфликт.

"В то же время, мы считаем, что большое количество шагов еще должно быть сделано в процессе реформирования. Особенно, что касается безопасности и обороны. По этим вопросам перед Украиной стоит еще множество препятствий, но я думаю, что они будут преодолены. Мы здесь, чтобы помочь вам сделать это вместе", - подытожил А.Винников.

Напомним, 2 февраля П.Порошенко заявил, что готов провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.