В НАТО ответили на заявление П.Порошенко о референдуме по вступлению в Альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. НАТО готово помогать Украине в осуществлении реформ для того, чтобы государство в будущем было готово к вступлению в Альянс. Об этом в эфире канала UA|TV заявил директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников, передает УНН.
Он прокомментировал заявление Президента Петра Порошенко о том, что он готов провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО и отметил, что Глава государства поставил цель внедрения стандартов и принципов НАТО до 2020-го года.
"Мы считаем, это амбициозная задача, и мы здесь, чтобы помочь Украине осуществить процесс реформирования. Я думаю, этот вопрос должен быть приоритетным для Украины. Позже Украина определит, будет ли она подавать заявку на членство в НАТО", - подчеркнул А.Винников.
По его словам, Украина значительно продвинулась в процессе проведения реформ, учитывая тот факт, что на ее территории происходит военный конфликт.
"В то же время, мы считаем, что большое количество шагов еще должно быть сделано в процессе реформирования. Особенно, что касается безопасности и обороны. По этим вопросам перед Украиной стоит еще множество препятствий, но я думаю, что они будут преодолены. Мы здесь, чтобы помочь вам сделать это вместе", - подытожил А.Винников.
Напомним, 2 февраля П.Порошенко заявил, что готов провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.