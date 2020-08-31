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В Офісі Генпрокурора вивчать стан провадження щодо виробника дитячого харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Офісі Генпрокурора вивчать стан розслідування кримінального провадження відносно виробника дитячого харчування ТМ "Малятко". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

В Офісі Генпрокурора вивчать стан провадження щодо виробника дитячого харчування

"Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілася із засновницею та керівником ТОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "Еконія", яке є виробником дитячого харчування ТМ "Малятко", Іриною Вагараш та її адвокатами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що представники підприємства неодноразово заявляли про тиск з боку правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні відносно товариства. Наразі ситуацією займається новостворений в Офісі Генерального прокурора Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій.

"Це провадження буде заслухане в найкоротші строки, зокрема щодо наявності ознак рейдерського захоплення підприємства. Ми маємо об’єктивно дослідити ситуацію та подбати, щоб всі слідчі дії відбувалися в рамках закону, а підприємство могло безперешкодно здійснювати свою діяльність. Наше завдання в кожному подібному випадку забезпечити повне всебічне розслідування і, водночас, не допустити фактів тиску на бізнес", - заявила Венедіктова.

Генпрокурор дала доручення ґрунтовно вивчити інформацію про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно виробника. Засновниця підприємства та її адвокати надали також додаткові документи.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Національної академії аграрних наук (НААН) України, які вносили до кадастру недостовірні відомості про кількість землі, яка перебуває у користуванні.

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