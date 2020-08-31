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В Офисе Генпрокурора изучат состояние производства относительно производителя детского питания

Киев • УНН

 • 9462 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Офисе Генпрокурора изучат состояние расследования уголовного производства в отношении производителя детского питания ТМ "Малятко". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Офисе Генпрокурора изучат состояние производства относительно производителя детского питания

"Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с основателем и руководителем ООО "Предприятие с иностранными инвестициями "Экония", которое является производителем детского питания ТМ "Малятко", Ириной Вагараш и ее адвокатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители предприятия неоднократно заявляли о давлении со стороны правоохранительных органов при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении общества. Сейчас ситуацией занимается новосозданный в Офисе Генерального прокурора Департамент уголовно-правовой политики и защиты инвестиций.

"Это производство будет заслушано в кратчайшие сроки, в частности о наличии признаков рейдерского захвата предприятия. Мы должны объективно исследовать ситуацию и позаботиться, чтобы все следственные действия проходили в рамках закона, а предприятие могло беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Наша задача в каждом подобном случае обеспечить полное всестороннее расследование и одновременно не допустить фактов давления на бизнес", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор дала поручение основательно изучить информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении производителя. Основательница предприятия и его адвокаты предоставили также дополнительные документы.

Напомним, Офис Генпрокурора начал уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, которые вносили в кадастр недостоверные сведения о количестве земли, находящейся в пользовании.

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