В одному з регіонів РФ випав чорний сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Росії прокуратура Кемеровської області почала перевірку після появи інформації про чорний сніг, що випав на вулицях трьох міст регіону. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Повідомлення про чорний сніг приходять з Прокоп'євська, Кисельовська та Ленінська-Кузнецького. Повідомляється, що сніг почорнів через викиди вугільного пилу на двох місцевих збагачувальних фабриках.
Генеральний директор фабрики "Прокоп'євська" Анатолій Волков заявив, що на підприємстві вийшли з ладу спеціальні шторки, які захищали вулиці від бруду.
У той же час заступник губернатора Кемеровської області по промисловості, транспорту та екології Андрій Панов вважає, що причиною події могли стати вугільні котельні, вихлопи автотранспорту і працюючі підприємства.
Як повідомляв УНН, літак з п'ятьма пасажирами на борту протаранив сніг в Альпах.