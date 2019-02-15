В одном из регионов РФ выпал чёрный снег
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В России прокуратура Кемеровской области начала проверку после появления информации о чёрном снеге, выпавшем на улицах трёх городов региона. Об этом сообщает BBC, передаёт УНН.
Сообщения о чёрном снеге приходят из Прокопьевска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого. Сообщается, что снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.
Генеральный директор фабрики "Прокопьевская" Анатолий Волков заявил, что на предприятии вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи.
В то же время заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов считает, что причиной произошедшего могли стать угольные котельные, выхлопы автотранспорта и работающие предприятия.
Как сообщал УНН, самолёт с пятью пассажирами на борту протаранил снег в Альпах.