В одній із міськрад Київської області провели обшуки через оборудки із землею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила незаконне привласнення дороговартісних земельних ділянок в Обухівському районі Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Службовці Обухівської та Української міських рад протиправно виводили землі з комунальної власності через створення та використання підконтрольних юридичних осіб. Оборудки проводились за попередньою змовою з представниками кримінальних кіл району”, — сказано у повідомленні.
У ході спецоперації проведено обшуки в Українській міській раді, за адресами проживання посадовців та інших фігурантів провадження.
Під час слідчих дій вилучено документацію, печатки, електроні носії інформації, що містять доказове значення протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, ДБР провело обшуки в “Укроборонпромі”.