В одном из горсоветов Киевской области провели обыски из-за оборутки с землей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила незаконное присвоение дорогостоящих земельных участков в Обуховском районе Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Служащие Обуховского и Украинского городских советов противоправно выводили земли из коммунальной собственности через создание и использование подконтрольных юридических лиц. Сделки проводились по предварительному сговору с представителями криминальных кругов района”, — говорится в сообщении.
В ходе спецоперации проведены обыски в Украинском городском совете, по адресам проживания должностных лиц и других фигурантов производства.
Во время следственных действий изъята документация, печати, электронные носители информации, содержащие доказательственное значение противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, ГБР провело обыски в “Укроборонпроме”.