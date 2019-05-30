В Одесу з Єгипту прибули 5 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні вночі в Україну повернулося ще 5 моряків, котрі були затримані в минулому році у Єгипті. Українці прибули в аеропорт Одеси. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором. Моряки прибули також рейсом зі Стамбула.
Нагадаємо, екіпаж судна, серед яких було 17 громадян України, затримали у грудні 2018 року у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід в територіальні води цієї країни. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через випадковий вхід у територіальні води Єгипту.
Моряків супроводжували представники фонду допомоги морякам «Асоль», в залі очікування пасажирів зустріли близькі та родичі, представники МЗС та ЗМІ.
Найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.
Зазначимо, що раніше в Україну через аеропорт Одеси повернулося ще 9 моряків, яких також оформлено окремими коридорами.