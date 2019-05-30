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В Одесу з Єгипту прибули 5 українських моряків

В Одесу з Єгипту прибули 5 українських моряків

Київ • УНН

 • 9131 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні вночі в Україну повернулося ще 5 моряків, котрі були затримані в минулому році у Єгипті. Українці прибули в аеропорт Одеси. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором. Моряки прибули також рейсом зі Стамбула.

Нагадаємо, екіпаж судна, серед яких було 17 громадян України, затримали у грудні 2018 року у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід в територіальні води цієї країни. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий через випадковий вхід у територіальні води Єгипту.

Моряків супроводжували представники фонду допомоги морякам «Асоль», в залі очікування пасажирів зустріли близькі та родичі, представники МЗС та ЗМІ.

Найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.

Зазначимо, що раніше в Україну через аеропорт Одеси повернулося ще 9 моряків, яких також оформлено окремими коридорами.

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