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Актуальное
В Одессу из Египта прибыли 5 украинских моряков

В Одессу из Египта прибыли 5 украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня ночью в Украину вернулось еще 5 моряков, которые были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула.

Напомним, экипаж судна, среди которых было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.

Моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИД и СМИ.

В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.

Отметим, что ранее в Украину через аэропорт Одессы вернулось еще 9 моряков, также оформленных отдельными коридорами.

Украинские Национальные Новости

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