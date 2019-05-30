В Одессу из Египта прибыли 5 украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня ночью в Украину вернулось еще 5 моряков, которые были задержаны в прошлом году в Египте. Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула.
Напомним, экипаж судна, среди которых было 17 граждан Украины, задержали в декабре 2018 года во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. По информации экипажа, танкер был задержан из-за случайного входа в территориальные воды Египта.
Моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИД и СМИ.
В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа.
Отметим, что ранее в Украину через аэропорт Одессы вернулось еще 9 моряков, также оформленных отдельными коридорами.