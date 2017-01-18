В Одеському порту оголошена льодова кампанія

У зв’язку з льодоутворенням і скупченням льоду біля причалів, що створює труднощі для безпечного судноплавства в порту “Одеса”, з метою забезпечення ефективної роботи порту, а також керуючись п.9.2.2. “Обов’язкових постанов по морському порту Одеса” і п. 5.2. Наказу Міністерства інфраструктури України від 12.03.2011 р. № 14 “Про затвердження Правил льодової проводки суден”, з 00:00 години 18 січня 2017 року оголошено льодову кампанію по морському порту Одеса.

Відповідне розпорядження з цього приводу (№ 25А/33-02 від 17.01.2017 р) підписав капітан морського порту “Одеса” Олександр Антонов. В Одеському порту проводку суден і швартовні операції в льодових умовах забезпечують буксири портофлоту ДП “Одеський порт”.

Зазначимо, що в зв’язку зі значним похолоданням наказами капітанів портів міст Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ Одеської області з 00:00 10 січня також було оголошено про початок льодової кампанії.