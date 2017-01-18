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В Одесском порту объявлена ​​ледовая кампания

В Одесском порту объявлена ​​ледовая кампания

Киев • УНН

 • 8965 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. В Одесском порту объявили ледовую кампанию. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Одесского морского порта.

В связи с ледообразованием и скоплением льда у причалов, что создает трудности для безопасного судоходства в порту "Одесса", с целью обеспечения эффективной работы порта, а также руководствуясь п.9.2.2. "Обязательных постановлений по морскому порту Одесса" и п. 5.2. Приказа Министерства инфраструктуры Украины от 12.03.2011 г. № 14 "Об утверждении Правил ледовой проводки судов", с 00:00 часов 18 января 2017 года объявлена ​​ледовая кампания по морскому порту Одесса.

Соответствующее распоряжение по этому поводу (№ 25А/33-02 от 17.01.2017 г.) подписал капитан морского порта "Одесса" Александр Антонов. В Одесском порту проводку судов и швартовные операции в ледовых условиях обеспечивают буксиры портофлота ГП "Одесский порт".

Отметим, что в связи со значительным похолоданием приказами капитанов портов городов Рени, Измаил и Усть-Дунайск Одесской области с 00:00 10 января также было объявлено о начале ледовой кампании.

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