В Одеському порту на судні не виявили вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Одеському морському порту на судні жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Цитата:
"Під час перевірки судна жодних вибухових пристроїв виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Невідомі повідомили про замінування на судні, яке знаходиться в Одеському морському порту.
Доповнення
На початку березня Верховна Рада посилила відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.