В Одесском порту на судне не обнаружили взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одесском морском порту на судне никаких взрывных устройств обнаружено не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Цитата:
"Во время проверки судна никаких взрывных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Что было раньше
Неизвестные сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту.
Дополнение
В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.