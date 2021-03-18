В Одесском порту на судне не обнаружили взрывчатку

Цитата:

"Во время проверки судна никаких взрывных устройств обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Неизвестные сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту.



Дополнение

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.