В Одеському аеропорту виявили валізу із медикаментами на 120 тисяч доларів

Після прибуття вечірнього рейсу “Стамбул-Одеса” на стрічці транспортера видачі багажу залишилася одна валіза. Як з’ясувалося, її власник — громадянин України. Він прилетів до Одеси із столичного аеропорту Індії транзитом через Туреччину.

“Для проходження митного контролю обрав „зелений коридор“, завбачливо „забувши“ валізу на стрічці. Пояснення щодо причини такої забудькуватості дав сканер. У валізі виявилося 27 кг лікарських засобів. Їх приблизна ринкова вартість складає близько 120 тис доларів США”, — написав О.Власов.

Всі медикаменти індійського виробництва, які застосовуються при лікуванні гепатиту С (“Daclawin”, “Hepcinat LP”, “Lucisof”, “Teravir”) та ракових пухлин і метастазів (“Zoldona”, “Thalix”, “Zoldria”, “Zoledronic acid”, “Bortenat Injection”).

Наразі тривають процесуальні дії щодо фіксації факту незаконного переміщення лікарських засобів. Остаточну вартість медикаментів визначить товарознавча експертиза.

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