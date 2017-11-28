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13:46 • 4075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12535 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 13454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 87864 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79568 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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В Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов

В Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 12142 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Одесские таможенники совместно с представителями УСБУ в Одесской области обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Одесской таможни Александра Власов, передает корреспондент УНН.

По прибытии вечернего рейса “Стамбул-Одесса” на ленте транспортера выдачи багажа остался один чемодан. Как выяснилось, ее владелец — гражданин Украины. Он прилетел в Одессу из столичного аэропорта Индии транзитом через Турцию.

“Для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый коридор“, предусмотрительно „забыв“ чемодан на ленте. Объяснил причину такой забывчивости сканер. В чемодане оказалось 27 кг лекарственных средств. Их приблизительная рыночная стоимость составляет около 120 тысяч долларов США ”, - написал А.Власов.

Все медикаменты индийского производства, которые применяются при лечении гепатита С (“Daclawin”, “Hepcinat LP”, “Lucisof”, “Teravir”) и раковых опухолей и метастазов (“Zoldona”, “Thalix”, “Zoldria”, “Zoledronic acid”, “Bortenat Injection”).

Сейчас продолжаются процессуальные действия по фиксации факта незаконного перемещения лекарственных средств. Окончательную стоимость медикаментов определит товароведческая экспертиза.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила на Буковине сеть аптек, которые работали без лицензии.

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