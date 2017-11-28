В Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тысяч долларов

По прибытии вечернего рейса “Стамбул-Одесса” на ленте транспортера выдачи багажа остался один чемодан. Как выяснилось, ее владелец — гражданин Украины. Он прилетел в Одессу из столичного аэропорта Индии транзитом через Турцию.

“Для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый коридор“, предусмотрительно „забыв“ чемодан на ленте. Объяснил причину такой забывчивости сканер. В чемодане оказалось 27 кг лекарственных средств. Их приблизительная рыночная стоимость составляет около 120 тысяч долларов США ”, - написал А.Власов.

Все медикаменты индийского производства, которые применяются при лечении гепатита С (“Daclawin”, “Hepcinat LP”, “Lucisof”, “Teravir”) и раковых опухолей и метастазов (“Zoldona”, “Thalix”, “Zoldria”, “Zoledronic acid”, “Bortenat Injection”).

Сейчас продолжаются процессуальные действия по фиксации факта незаконного перемещения лекарственных средств. Окончательную стоимость медикаментов определит товароведческая экспертиза.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила на Буковине сеть аптек, которые работали без лицензии.