В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Цієї ночі російські терористи вп’яте за тиждень атакували ударними безпілотниками Одещину. Сили ППО знищили 14 «шахедів» над Одеською областю. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Він поінформував, що уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави.
«Пожежу оперативно ліквідували.
Загиблих та постраждалих, на щастя, немає», - розповів Кіпер.
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