В Одеській ОВА повідомили, скільки коштів отримали від німців на відновлення шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Уряд вільного ганзейського міста Бремен виділив транш у розмірі 718 тисяч євро для відбудови зруйнованих та пошкоджених внаслідок російських ракетних атак закладів освіти міста Одеси. Про це розповів заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин, передає УНН із посиланням на пресслужбу Одеської ОВА.
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«Ці домовленості будуть закріпленні підписанням тристороннього договору між владою Бремену, Одеською обласною військовою адміністрацією та закладами освіти наприкінці вересня. Також з бременською торговою палатою узгоджено проведення бізнес-місії цієї осені, метою яких є знайомство німецьких бізнесменів з Одещиною”, – повідомив він.
Вказані домовленості є результатом співробітництва Регіонального офісу міжнародного співробітництва в Одеській області. Його створили в червні цьогоріч, для комунікації та координації з регіонами-партнерами, містами-побратимами та міжнародними донорськими організаціями.
Так, зокрема, завдяки співпраці між GEM, Howard G Buffet Foundation встановлено понад 1500 нових вікон у пошкоджених будинках Одещини. Також до кінця року планується збільшення кола партнерів, зокрема ведеться комунікація з регіоном Валенсія, Королівство Іспанія та Приморсько-Горанською жупанією республіки Хорватія.
Нагадаємо, Львівщина та Одещина очолили рейтинг відкритих в очному форматі шкіл.
Як раніше зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, таких результатів їм вдалося досягти завдяки відповідальній роботі усіх служб та збільшенню у короткий термін часу кількості укриттів на 325 одиниць.
Разом з тим жодна школа в очному форматі не відкрилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, втім дітей там продовжують навчати онлайн.