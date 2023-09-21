В Одеській ОВА повідомили, скільки коштів отримали від німців на відновлення шкіл

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«Ці домовленості будуть закріпленні підписанням тристороннього договору між владою Бремену, Одеською обласною військовою адміністрацією та закладами освіти наприкінці вересня. Також з бременською торговою палатою узгоджено проведення бізнес-місії цієї осені, метою яких є знайомство німецьких бізнесменів з Одещиною”, – повідомив він.

Вказані домовленості є результатом співробітництва Регіонального офісу міжнародного співробітництва в Одеській області. Його створили в червні цьогоріч, для комунікації та координації з регіонами-партнерами, містами-побратимами та міжнародними донорськими організаціями.

Так, зокрема, завдяки співпраці між GEM, Howard G Buffet Foundation встановлено понад 1500 нових вікон у пошкоджених будинках Одещини. Також до кінця року планується збільшення кола партнерів, зокрема ведеться комунікація з регіоном Валенсія, Королівство Іспанія та Приморсько-Горанською жупанією республіки Хорватія.

Нагадаємо, Львівщина та Одещина очолили рейтинг відкритих в очному форматі шкіл.

Як раніше зазначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, таких результатів їм вдалося досягти завдяки відповідальній роботі усіх служб та збільшенню у короткий термін часу кількості укриттів на 325 одиниць.

Разом з тим жодна школа в очному форматі не відкрилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, втім дітей там продовжують навчати онлайн.