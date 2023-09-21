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В Одесской ОВА сообщили, сколько средств получили от немцев на восстановление школ

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Правительство свободного ганзейского города Бремен выделило транш в размере 718 тысяч евро для восстановления разрушенных и поврежденных в результате российских ракетных атак учебных заведений города Одессы. Об этом рассказал заместитель председателя Одесской областной военной администрации Роман Григоришин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОВА.

Цитата

«Эти договоренности будут закреплены подписанием трехстороннего договора между властями Бремена, Одесской областной военной администрацией и учебными заведениями в конце сентября. Также с бременской торговой палатой согласовано проведение бизнес-миссии этой осенью, целью которых является знакомство немецких бизнесменов с Одесской областью”, – сообщил он.

Указанные договоренности являются результатом сотрудничества Регионального офиса международного сотрудничества в Одесской области. Его создали в июне этого года, для коммуникации и координации с регионами-партнерами, городами-побратимами и международными донорскими организациями.

Так, в частности, благодаря сотрудничеству между GEM, Howard G Buffet Foundation установлено более 1500 новых окон в поврежденных домах Одесской области. Также до конца года планируется увеличение круга партнеров, в частности ведется коммуникация с регионом Валенсия, Королевство Испания и Приморско-Горанской жупанией республики Хорватия.

Напомним, Львовщина и Одесская область возглавили рейтинг открытых в очном формате школ.

Как ранее отмечал глава Одесской ОВА Олег Кипер, таких результатов им удалось достичь благодаря ответственной работе всех служб и увеличению в короткий срок времени количества укрытий на 325 единиц.

Вместе с тем ни одна школа в очном формате не открылась в Харьковской, Луганской и Запорожской областях, впрочем, детей там продолжают обучать онлайн.

Украинские Национальные Новости

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