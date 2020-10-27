В Одеській області за дезертирство контрактника засудили до 5 років тюрми

“Вироком Комінтернівського районного суду Одеської області від 23.10.2020 військовослужбовця військової служби за контрактом, однієї з військових частин ЗС України, дислокованої в Одеській області, визнано винним у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України). За результатами судового розгляду дезертира засуджено до 5 років і 1 місяця позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець 24 січня 2018 року вирішив ухилитись від військової служби та залишив розташування військової частини, незаконно перебуваючи поза її межами до 27 липня 2020 року.

Як повідомляв УНН, на Київщині до 7 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який без поважних причин покинув службу, а згодом зарізав рідного брата.