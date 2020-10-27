В Одесской области за дезертирство контрактника приговорили к 5 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одесской области за дезертирство военнослужащего приговорили к 5 годам тюрьмы, мужчину взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.
“Приговором Коминтерновского районного суда Одесской области от 23.10.2020 военнослужащий военной службы по контракту, одной из воинских частей ВС Украины, дислоцированной в Одесской области, признан виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины). По результатам судебного рассмотрения дезертира приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий 24 января 2018 года решил уклониться от военной службы и покинул расположение воинской части, незаконно находясь за ее пределами до 27 июля 2020 года.
Как сообщал УНН, в Киевской области к 7 годам заключения приговорили военнослужащего, который без уважительных причин покинул службу, а затем зарезал родного брата.