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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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В Одесской области за дезертирство контрактника приговорили к 5 годам тюрьмы

В Одесской области за дезертирство контрактника приговорили к 5 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 14065 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одесской области за дезертирство военнослужащего приговорили к 5 годам тюрьмы, мужчину взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.

“Приговором Коминтерновского районного суда Одесской области от 23.10.2020 военнослужащий военной службы по контракту, одной из воинских частей ВС Украины, дислоцированной в Одесской области, признан виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины). По результатам судебного рассмотрения дезертира приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий 24 января 2018 года решил уклониться от военной службы и покинул расположение воинской части, незаконно находясь за ее пределами до 27 июля 2020 года.

Как сообщал УНН, в Киевской области к 7 годам заключения приговорили военнослужащего, который без уважительных причин покинул службу, а затем зарезал родного брата.

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