В Одеській області відновлено рух на всіх дорогах державного значення
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 січня. УНН. Оперативний штаб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації прийняв рішення з 16.00 години 11 січня 2017 року зняти обмеження та відновити рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Одеськоі ОДА.
Відновлено рух на наступних дорогах:
— на трасі М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на Таганрог)”, км 17+555 — км 55+550;
— М-15 “Одеса — Рені” (на Бухарест) на ділянці км 11+700 — км 40+000 (с. Маяки); на ділянці км 60+000 (с. Удобне) — км 116+000 (смт. Сарата);
— М-27 “Одеса — Іллічівськ”, км 8+550 — км 22+564;
— Р-72 “КПП „Старокозаче“ — Білгород-Дністровський”, км 0+000 — км 37+168, митниця, в тому числі;
— Р-33 “Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка — /М-16/”, км 212+503 — км 388+231.
Зазначимо, на дорогах у деяких районах області рух залишається обмеженим.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух великогабаритного транспорту у Херсоні обмежили.