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В Одесской области восстановлено движение на всех дорогах государственного значения

В Одесской области восстановлено движение на всех дорогах государственного значения

Киев • УНН

 • 9664 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. Оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации принял решение с 16.00 11 января 2017 года снять ограничения и восстановить движение на автомобильной дороге общего пользования государственного значения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одеськой ОГА.

Возобновлено движение на следующих дорогах:

- На трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", км 17 + 555 - км 55 + 550;

- М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест) на участке км 11 + 700 - км 40 + 000 (с. Маяки) на участке км 60 + 000 (с. Удобное) - км 116 + 000 (с. Сарата)

- М-27 "Одесса - Ильичевск", км 8 550 - км 22 + 564;

- Р-72 "КПП" Староказачье "- Белгород-Днестровский", км 0 + 000 - км 37 + 168, таможня, в том числе:

- Р-33 "Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 /", км 212 + 503 - км 388 + 231.

Отметим, на дорогах в некоторых районах области движение остается ограниченным.

Напомним, как сообщал УНН, движение крупногабаритного транспорта в Херсоне ограничили .

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