В Одесской области восстановлено движение на всех дорогах государственного значения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. Оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации принял решение с 16.00 11 января 2017 года снять ограничения и восстановить движение на автомобильной дороге общего пользования государственного значения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одеськой ОГА.
Возобновлено движение на следующих дорогах:
- На трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", км 17 + 555 - км 55 + 550;
- М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест) на участке км 11 + 700 - км 40 + 000 (с. Маяки) на участке км 60 + 000 (с. Удобное) - км 116 + 000 (с. Сарата)
- М-27 "Одесса - Ильичевск", км 8 550 - км 22 + 564;
- Р-72 "КПП" Староказачье "- Белгород-Днестровский", км 0 + 000 - км 37 + 168, таможня, в том числе:
- Р-33 "Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 /", км 212 + 503 - км 388 + 231.
Отметим, на дорогах в некоторых районах области движение остается ограниченным.
Напомним, как сообщал УНН, движение крупногабаритного транспорта в Херсоне ограничили .