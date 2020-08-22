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На Одещині 7-річний хлопчик пішов гратися та не повернувся: тіло знайшли на березі ставка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській області розслідують обставини загибелі 7-річного хлопчика, тіло дитини знайшли на березі ставка. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Одеській області, передає УНН.

На Одещині 7-річний хлопчик пішов гратися та не повернувся: тіло знайшли на березі ставка

“Хлопчика без ознак життя виявили сьогодні (22 серпня) близько восьмої години ранку на березі водойми, що неподалік від села Стара Царичанка. Зовнішніх ознак насилля на тілі дитини не виявлено”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, 20 серпня близько першої години дня хлопчик пішов гратися на вулицю та не повернувся. Мати про його зникнення повідомила у поліцію лише наступної доби.

Зазначається, що пошуком дитини займались працівники поліції, місцеві мешканці, волонтери та просто небайдужі громадяни. "На жаль, дива не сталося. Сьогодні (22 серпня) вранці місцеві жителі виявили тіло дитини на березі ставка", - повідомили в поліції.

“Родина загиблого хлопчика перебуває на обліку в поліції, як сім’я, що опинилася у складних життєвих обставинах. За фактом події відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою „нещасний випадок“. Для встановлення остаточної причини загибелі малолітнього, його тіло направили на судово-медичну експертизу. Досудове слідство триває”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, з початку серпня на водоймах України потонуло понад 100 осіб.

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