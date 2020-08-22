В Одесской области 7-летний мальчик ушел играть и не вернулся: тело нашли на берегу пруда

“Мальчика без признаков жизни обнаружили сегодня (22 августа) около восьми часов утра на берегу водоема, неподалеку от села Старая Царичанка. Внешних признаков насилия на теле ребенка не обнаружено”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 августа около часа дня мальчик пошел играть на улицу и не вернулся. Мать о его исчезновении сообщила в полицию только через сутки.

Отмечается, что поиском ребенка занимались работники полиции, местные жители, волонтеры и просто неравнодушные граждане. “К сожалению, чуда не произошло. Сегодня (22 августа) утром местные жители обнаружили тело ребенка на берегу пруда”, — сообщили в полиции.

“Семья погибшего мальчика находится на учете в полиции, как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой „несчастный случай“. Для установления окончательной причины гибели малолетнего, его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, с начала августа на водоемах Украины утонуло более 100 человек.