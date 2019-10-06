В Одеській області пограбували китаянку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У торгівельному центрі в смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області пограбували громадянку КНР. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невстановлених чоловіків напали на громадянку Китаю на території торгового центру. Жінці 1988 року народження зловмисники завдали удар по голові металевим прутом, після чого забрали в неї сумку з грошима на суму близько 500 тисяч гривень та втікали з награбованим.
За даним фактом розпочато досудове розслідувння за ст. 186 ККУ (грабіж).
Як повідомляв УНН, правоохоронці Закарпатської області розслідують вбивство з необережності під час полювання.