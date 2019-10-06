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В Одесской области ограбили китаянку

Киев • УНН

 • 16792 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В торговом центре в пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области ограбили гражданку КНР. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Одесской области ограбили китаянку

Трое неустановленных мужчин напали на гражданку Китая на территории торгового центра. Женщине 1988 года рождения злоумышленники нанесли удар по голове металлическим прутом, после чего забрали у нее сумку с деньгами на сумму около 500 тысяч гривен и бежали с награбленным.

По данному факту начато досудебное розслидувння по ст. 186 УК (грабеж).

Как сообщал УНН, правоохранители Закарпатской области расследуют убийство по неосторожности во время охоты.

Украинские Национальные Новости

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