В Одесской области ограбили китаянку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В торговом центре в пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области ограбили гражданку КНР. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое неустановленных мужчин напали на гражданку Китая на территории торгового центра. Женщине 1988 года рождения злоумышленники нанесли удар по голове металлическим прутом, после чего забрали у нее сумку с деньгами на сумму около 500 тысяч гривен и бежали с награбленным.
По данному факту начато досудебное розслидувння по ст. 186 УК (грабеж).
Как сообщал УНН, правоохранители Закарпатской области расследуют убийство по неосторожности во время охоты.