В Одеській області на пасовищі підірвався 17-річний хлопець

За попередньою інформацією, коли юнак йшов полем, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області. Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішене питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав себе в автівці.