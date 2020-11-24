В Одеській області на пасовищі підірвався 17-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Одеській області 17-річний хлопець отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки на околиці селища, де випасав худобу. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Одеській області.
За попередньою інформацією, коли юнак йшов полем, під його ногами вибухнув невідомий предмет. Що саме вибухнуло, визначають співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області. Після того, як поліцейські встановлять повні обставини події, буде вирішене питання про її правову кваліфікацію.
Нагадаємо, у Харкові чоловік підірвав себе в автівці.