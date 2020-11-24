В Одесской области на пастбище подорвался 17-летний парень

По предварительной информации, когда юноша шел полем, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области. После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, в Харькове мужчина подорвал себя в автомобиле.