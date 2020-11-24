В Одесской области на пастбище подорвался 17-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской области.
По предварительной информации, когда юноша шел полем, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области. После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о его правовой квалификации.
Напомним, в Харькове мужчина подорвал себя в автомобиле.