В Одеській області на березі Дунаю знайдено трупи свиней: працює протиепізоотична комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У місті Рені Одеської області, на березі Дунаю, знайдено кілька трупів свиней. Про це повідомила пресслужба Ренійської районної державної адміністрації, передає УНН.
Знахідка стала приводом для місцевих чиновників створити надзвичайну протиепізоотичну комісію. Попереднє засідання комісії відбулося 7 серпня.
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Поки що невідомо, від чого загинули тварини. Висновок експертизи біологічного матеріалу свиней ще не готовий.
Не виключено, що причиною загибелі тварин стала африканська чума свиней (АЧС). Тож, трупи тварин були утилізовані.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року — вже близько 40.
На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери вже шостий рік поспіль продовжують зазнавати мільйонних збитків.