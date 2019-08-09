В Одесской области на берегу Дуная найдены трупы свиней: работает противоэпизоотическая комиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В городе Рени Одесской области, на берегу Дуная, найдено несколько трупов свиней. Об этом сообщила пресс-служба Ренийской районной государственной администрации, передает УНН.
Находка стала поводом для местных чиновников создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию. Предыдущее заседание комиссии состоялось 7 августа.
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Пока неизвестно, от чего погибли животные. Заключение экспертизы биологического материала свиней еще не готово.
Не исключено, что причиной гибели животных стала африканская чума свиней (АЧС). Поэтому, трупы животных были утилизированы.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже около 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры уже шестой год подряд продолжают испытывать миллионные убытки.