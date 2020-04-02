В Одеській області грабіжники напали сім’ю підприємців під виглядом поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В одному з сіл Одеської області грабіжники у форменому одязі з написом “поліція” скоїли розбійний напад на родину підприємців. Про це УНН повідомили правоохоронці.
П’ятеро невстановлених чоловіків в масках та одязі з написом «поліція» увірвалися до приватного будинку.
Де напали на господаря та його дружину (обоє приватні підприємці), зв’язали їх, побили та одягли на голови пластикові пакети, після чого почали вимагати гроші. Після чого господарі вказали де зберігають гроші та інші цінності. Зловмисники заволоділи грошима на суму понад 50 тисяч доларів, а також ювелірними виробами та мисливською рушницею.
Після цього зловмисники сіли в автомобіль потерпілих та поїхали з місця скоєння злочину.
За фактом розбійного нападу поліція розпочала розслідування.
Як повідомляв УНН, чоловік, затриманий за спробу вбивства коханця подруги, покінчив із собою.