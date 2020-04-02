В Одесской области грабители напали семью предпринимателей под видом полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В одном из сел Одесской области грабители в форменной одежде с надписью “полиция” совершили разбойное нападение на семью предпринимателей. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Пятеро неустановленных мужчин в масках и одежде с надписью “полиция” ворвались в частный дом.
Где напали на хозяина и его жену (оба частные предприниматели), связали их, избили и надели на головы пластиковые пакеты, после чего стали требовать деньги. После чего хозяева указали где хранят деньги и другие ценности. Злоумышленники завладели деньгами в сумме более 50 тысяч долларов, а также ювелирными изделиями и охотничьим ружьем.
После этого злоумышленники сели в автомобиль потерпевших и уехали с места преступления.
По факту разбойного нападения полиция начала расследование.
Как сообщал УНН, мужчина, задержанный за попытку убийства любовника подруги, покончил с собой.