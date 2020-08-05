Оренда 15 га землі: на Одещині голову сільради затримали на хабарі

"З’ясовано, що голова сільської ради одержав від громадянина 1000 доларів США хабара за виділення останньому в оренду земельної ділянки площею 15 га. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Харкові посадовця ОДА викрили на хабарі у понад 1,3 млн гривень.