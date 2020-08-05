Аренда 15 га земли: в Одесской области главу сельсовета поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Главу одного из сельсоветов Савранского района Одесской области задержали во время получения взятки в тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
"Установлено, что глава сельсовета получил от гражданина 1000 долларов США взятки за выделение последнему в аренду земельного участка площадью 15 га. Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решаются вопросы об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Харькове чиновника ОГА разоблачили на взятке в более 1,3 млн гривен.