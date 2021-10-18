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В одеський біопарк привезли гіпопотама Нільсена

В одеський біопарк привезли гіпопотама Нільсена

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні в одеському біопарку з'явився новий житель — гіпопотам на ім'я Нільсен. Про це повідомила Держпродспоживслужба, інформує УНН.

Деталі

"Уперше з часів незалежності фахівці Південного та Західного міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні забезпечили здійснення державного контролю гіпопотама Нільсена, що прибув до ТОВ "БІО-ПАРК", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають, незважаючи на велику відстань та екзотичність нового жителя Одеси, було забезпечено цілковитий контроль за дотриманням усіх необхідних вимог, щоб подорож для Нільсена була комфортною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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