В одеський біопарк привезли гіпопотама Нільсена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні в одеському біопарку з'явився новий житель — гіпопотам на ім'я Нільсен. Про це повідомила Держпродспоживслужба, інформує УНН.
Деталі
"Уперше з часів незалежності фахівці Південного та Західного міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні забезпечили здійснення державного контролю гіпопотама Нільсена, що прибув до ТОВ "БІО-ПАРК", — ідеться у повідомленні.
Як зазначають, незважаючи на велику відстань та екзотичність нового жителя Одеси, було забезпечено цілковитий контроль за дотриманням усіх необхідних вимог, щоб подорож для Нільсена була комфортною.