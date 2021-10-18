В одеський біопарк привезли гіпопотама Нільсена

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"Уперше з часів незалежності фахівці Південного та Західного міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні забезпечили здійснення державного контролю гіпопотама Нільсена, що прибув до ТОВ "БІО-ПАРК", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають, незважаючи на велику відстань та екзотичність нового жителя Одеси, було забезпечено цілковитий контроль за дотриманням усіх необхідних вимог, щоб подорож для Нільсена була комфортною.