В одесский биопарк привезли гиппопотама Нильсена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня в одесском биопарке появился новый житель — гиппопотам по имени Нильсен. Об этом сообщила Госпродпотребслужба, информирует УНН.
Детали
"Впервые со времен независимости специалисты Южного и Западного межрегиональных главных управлений Госпродпотребслужбы на государственной границе обеспечили осуществление государственного контроля гиппопотама Нильсена, который прибыл в ООО "БИО-ПАРК", — говорится в сообщении.
Как отмечают, несмотря на большое расстояние и экзотичность нового жителя Одессы, был обеспечен полный контроль за соблюдением всех необходимых требований, чтобы путешествие для Нильсена было комфортным.