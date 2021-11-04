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В Одесі з'явилися шахраї, які вимагають гроші із хворих за кисень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одесі шахраї, представляючись волонтерами, почали вимагати гроші у хворих з коронавірусом за використання кисневих конденсаторів. Про це розповіла керівник відомої в Одесі громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

В Одесі з'явилися шахраї, які вимагають гроші із хворих за кисень

Організація надає кисневе обладнання для лікування тяжкохворих пацієнтів вдома абсолютно безплатно. Заробити на благодійниках вирішили шахраї.

До підопічних фонду почали телефонувати невідомі з вимогою повернути кисневі концентратори. З'ясувати, хто дзвонив, не вдалося.

Окрім того, почалися дзвінки з вимогою оплатити використання кисневих установок - 5000 гривень. Також невідомі подзвонили благодійникам від імені фонду і попросили скинути на карту 15 тисяч гривень.

"Звідки вони беруть телефони (наша база закрита), чи відстежують, коли на таксі відправляємо, або знову ж таки, добрі сусіди пацієнтів - намагаємося розібратися. Ще раз повідомляю, що кисень фонд надає безплатно, ніхто не може вимагати у вас гроші. Зрештою, це ж прописано в договорі, який підписує кожен пацієнт! А також всі збори проводяться в мережі і на рахунки Фонду. Я ніколи не посилаю когось просити гроші від свого імені", - написала Ножевнікова.

Вона попросила повідомляти про подібні ситуації їй і з приводу повернення зв'язуватися лише безпосередньо з нею і її помічницею. Дані карт і номери телефонів співробітники фонду вже передали в банк і в правоохоронні органи.

Нагадаємо, за минулу добу в Одеській області від коронавірусу померла 71 людина. Зареєстровано 1 899 нових випадків COVID-19. Одужали 693 жителі області.

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