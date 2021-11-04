В Одессе появились мошенники, которые требуют деньги с больных за кислород

Организация предоставляет кислородное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов на дому абсолютно бесплатно. Заработать на благотворителях решили мошенники.

К подопечным фонда начали звонить неизвестные с требованием вернуть кислородные концентраторы. Выяснить, кто звонил, не удалось.

Кроме того, начались звонки с требованием оплатить использование кислородных установок - 5000 гривен. Также неизвестные позвонили благотворителям от имени фонда и попросили скинуть на карту 15 тысяч гривен.

“Откуда они берут телефоны (наша база закрыта), отслеживают ли, когда на такси отправляем, или опять же, добрые соседи пациентов — пытаемся разобраться. Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, никто не может требовать у вас деньги. В конце концов, это же прописано в договоре, который подписывает каждый пациент! А также все сборы проводятся в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени”, — написала Ножевникова.

Она попросила сообщать о подобных ситуациях ей и по поводу возврата связываться только напрямую с ней и ее помощницей. Данные карт и номера телефонов сотрудники фонда уже передали в банк и в правоохранительные органы.

Напомним, за истекшие сутки в Одесской области от коронавируса умер 71 человек. Зарегистрированы 1 899 новых случаев COVID-19. Выздоровели 693 жителя области.