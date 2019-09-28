В Одесі зросла кількість підпільних асенізаторів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 15861 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 36461 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 49617 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 105328 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 76157 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 64156 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 290266 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174547 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142109 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142224 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 82897 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 78271 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 30378 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 45860 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16787 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 105334 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 290274 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 228339 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 342625 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 358165 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 4 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 8588 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 11503 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 10895 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 17412 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В Одесі зросла кількість підпільних асенізаторів

Київ • УНН

 • 12545 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Одесі співробітники водоканалу проводять рейди по виявленню підпільних асенізаторів, які зливають відходи в несанкціонованих місцях, забруднюючи середовище. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу "Інфоксводоканал" Одеси.

В Одесі зросла кількість підпільних асенізаторів

"На сьогоднішній день стоки близько 20 тис. приватних будинків вивозяться стихійно підпільними перевізниками і зливаються в несанкціонованих місцях. Від такої діяльності незаконних асенізаторів руйнуються міські каналізаційні мережі, а бюджет не отримує ні копійки від податкових відрахувань. Води забруднюють навколишнє середовище, ставлячи під загрозу екологічну безпеку міста і Чорного моря", - йдеться в повідмоленні.

Виявлено, що більшість вигрібних ям просочуються в грунт, катакомби, що заборонено законом. Співробітники водоканалу проводять постійні рейди по точках незаконного зливу каналізаційних відходів. Під час останнього було виявлено близько 10 випадків незаконного зливу рідких побутових відходів підпільними перевізниками. За низкою адрес виявлено руйнування каналізаційних колодязів, а деякі діячі навіть примудрилися встановити свої замки на кришки люків, які належать водоканалу.

"У всіх випадках порушень поліцейськими складені відповідні матеріали і проводиться розслідування, винні будуть притягнуті до відповідальності. Сьогодні в Одесі працює не менше 50 незаконних асенізаторських автомобілів. Власники асенізаторів підробляють фіктивні договори на вивезення відходів і навіть вдаються до погроз на адресу співробітників "Інфоксводоканалу", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, будь-яке забруднення, яке впливає на здоров’я дощових черв’яків, може негативно відіб’ється на інших аспектах ґрунтової екосистеми, наприклад, на зростанні рослин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28