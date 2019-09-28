В Одесі зросла кількість підпільних асенізаторів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Одесі співробітники водоканалу проводять рейди по виявленню підпільних асенізаторів, які зливають відходи в несанкціонованих місцях, забруднюючи середовище. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу "Інфоксводоканал" Одеси.
"На сьогоднішній день стоки близько 20 тис. приватних будинків вивозяться стихійно підпільними перевізниками і зливаються в несанкціонованих місцях. Від такої діяльності незаконних асенізаторів руйнуються міські каналізаційні мережі, а бюджет не отримує ні копійки від податкових відрахувань. Води забруднюють навколишнє середовище, ставлячи під загрозу екологічну безпеку міста і Чорного моря", - йдеться в повідмоленні.
Виявлено, що більшість вигрібних ям просочуються в грунт, катакомби, що заборонено законом. Співробітники водоканалу проводять постійні рейди по точках незаконного зливу каналізаційних відходів. Під час останнього було виявлено близько 10 випадків незаконного зливу рідких побутових відходів підпільними перевізниками. За низкою адрес виявлено руйнування каналізаційних колодязів, а деякі діячі навіть примудрилися встановити свої замки на кришки люків, які належать водоканалу.
"У всіх випадках порушень поліцейськими складені відповідні матеріали і проводиться розслідування, винні будуть притягнуті до відповідальності. Сьогодні в Одесі працює не менше 50 незаконних асенізаторських автомобілів. Власники асенізаторів підробляють фіктивні договори на вивезення відходів і навіть вдаються до погроз на адресу співробітників "Інфоксводоканалу", - йдеться в повідмоленні.
Нагадаємо, будь-яке забруднення, яке впливає на здоров’я дощових черв’яків, може негативно відіб’ється на інших аспектах ґрунтової екосистеми, наприклад, на зростанні рослин.