В Одессе возросло количество подпольных ассенизаторов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 49001 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 101124 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 94954 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 149489 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 199122 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 180178 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 226508 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203913 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 457670 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 236486 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4.1м/с
63%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 86775 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 25422 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 55756 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 29111 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 53701 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 222013 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 204513 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 290549 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 457670 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 555688 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 149489 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 69410 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 66516 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 72386 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 102730 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Одессе возросло количество подпольных ассенизаторов

Киев • УНН

 • 12545 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Одессе сотрудники водоканала проводят рейды по обнаружению подпольных ассенизаторов, которые сливают отходы в несанкционированных местах, загрязняя среду. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканал" Одессы.

В Одессе возросло количество подпольных ассенизаторов

"На сегодняшний день стоки около 20 тыс. частных домов вывозятся стихийно подпольными перевозчиками и сливаются в несанкционированных местах. От такой деятельности незаконных ассенизаторов разрушаются городские канализационные сети, а бюджет не получает ни копейки от налоговых отчислений. Воды загрязняют окружающую среду, ставя под угрозу экологическую безопасность города и Черного моря", - говорится в повидмоленни.

Обнаруженно, что большинство выгребных ям просачиваются в почву, катакомбы, что запрещено законом. Сотрудники водоканала проводят постоянные рейды по точкам незаконного слива канализационных отходов. Во время последнего было обнаружено около 10 случаев незаконного слива жидких бытовых отходов подпольными перевозчиками. По ряду адресов обнаруженно разрушение канализационных колодцев, а некоторые деятели даже умудрились установить свои замки на крышки люков, принадлежащих водоканалу.

"Во всех случаях нарушений полицейскими составлены соответствующие материалы и проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня в Одессе работает не менее 50 незаконных ассенизаторских автомобилей. Владельцы ассенизаторов подделывают фиктивные договоры на вывоз отходов и даже прибегают к угрозам в адрес сотрудников "Инфоксводоканала", - говорится в повидмоленни.

Напомним, любое загрязнение, которое влияет на здоровье дождевых червей, может негативно отразится на других аспектах почвенной экосистемы, например, на росте растений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69