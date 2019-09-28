В Одессе возросло количество подпольных ассенизаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Одессе сотрудники водоканала проводят рейды по обнаружению подпольных ассенизаторов, которые сливают отходы в несанкционированных местах, загрязняя среду. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканал" Одессы.
"На сегодняшний день стоки около 20 тыс. частных домов вывозятся стихийно подпольными перевозчиками и сливаются в несанкционированных местах. От такой деятельности незаконных ассенизаторов разрушаются городские канализационные сети, а бюджет не получает ни копейки от налоговых отчислений. Воды загрязняют окружающую среду, ставя под угрозу экологическую безопасность города и Черного моря", - говорится в повидмоленни.
Обнаруженно, что большинство выгребных ям просачиваются в почву, катакомбы, что запрещено законом. Сотрудники водоканала проводят постоянные рейды по точкам незаконного слива канализационных отходов. Во время последнего было обнаружено около 10 случаев незаконного слива жидких бытовых отходов подпольными перевозчиками. По ряду адресов обнаруженно разрушение канализационных колодцев, а некоторые деятели даже умудрились установить свои замки на крышки люков, принадлежащих водоканалу.
"Во всех случаях нарушений полицейскими составлены соответствующие материалы и проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня в Одессе работает не менее 50 незаконных ассенизаторских автомобилей. Владельцы ассенизаторов подделывают фиктивные договоры на вывоз отходов и даже прибегают к угрозам в адрес сотрудников "Инфоксводоканала", - говорится в повидмоленни.
Напомним, любое загрязнение, которое влияет на здоровье дождевых червей, может негативно отразится на других аспектах почвенной экосистемы, например, на росте растений.