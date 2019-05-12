В Одесі зник неповнолітній

КИЇВ. 12 травня. УНН. Портофранківським відділенням поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукується Єрмаков Марк Юрійович, 2006 р. н., який 11 травня цього року вийшов з дому та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Про це УНН повідомили у прес-службі одеської поліції.