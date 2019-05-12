В Одесі зник неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Портофранківським відділенням поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розшукується Єрмаков Марк Юрійович, 2006 р. н., який 11 травня цього року вийшов з дому та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Про це УНН повідомили у прес-службі одеської поліції.
Був одягнутий: у бежеву куртку, чорні брюки та кросівки.
"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до Портофранківського відділення поліції за тел.: (048) 779-49-66 або на спецлінію "102", - додали у поліції.
Як повідомляв УНН, у Слов’янську розшукують неповнолітнього сироту.
Крім того, 5 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зник український військовий. Ймовірно боєць загинув.