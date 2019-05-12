В Одессе пропал несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Портофранковское отделением полиции Приморского ОП в г. Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается Ермаков Марк Юрьевич, 2006 г. р., который 11 мая этого года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе одесской милиции.
Был одет: в бежевую куртку, черные брюки и кроссовки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить в Портофранковское отделения полиции по тел .: (048) 779-49-66 или по спецлинии "102", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Славянске разыскивают несовершеннолетнего сироту.
Кроме того, 5 мая в зоне проведения операции объединенных сил исчез украинский военный. Вероятно боец погиб.