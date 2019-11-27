В Одесі здійснив аварійну посадку літак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Міжнародному аеропорту “Одеса” здійснив аварійну посадку навчально-тренувальний літак, в якого відмовив двигун. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу аеропорту.
“Сьогодні, 27 листопада, о 12:53 навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту „Одеса“. Причиною стала відмова двигуна”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що літак вилетів з аеродрому “Гідропорт”, що на Одещині, та летів впродовж години.
“На борту перебувало двоє людей. Ніхто з них не постраждав. Аеропорт працює в штатному режимі”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, з’явилося відео, як двигун Boeing у США загорівся під час польоту.