В Одесі здійснив аварійну посадку літак

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Міжнародному аеропорту “Одеса” здійснив аварійну посадку навчально-тренувальний літак, в якого відмовив двигун. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу аеропорту.

“Сьогодні, 27 листопада, о 12:53 навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту „Одеса“. Причиною стала відмова двигуна”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що літак вилетів з аеродрому “Гідропорт”, що на Одещині, та летів впродовж години.

“На борту перебувало двоє людей. Ніхто з них не постраждав. Аеропорт працює в штатному режимі”, — повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, з’явилося відео, як двигун Boeing у США загорівся під час польоту.

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