В Одесі затримали військового прокурора в нетверезому стані за кермом

"Наказом виконувача обов’язків військового прокурора Південного регіону України призначено службову перевірку, якою у встановленому Генеральним прокурором України порядку та у відповідності до вимог Кодексу професійної етики прокурорів, буде розслідувано факт керування співробітником прокуратури Яровим С.О. автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

За результатами перевірки буде вирішено питання щодо притягнення його до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось у ЗМІ, інцидент трапився 21 квітня на вулиці Генуезький 24/1. Співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Honda Civic, який належить Сергію Яровому - начальнику відділу військової прокуратури Південного округу.

Під час проведення огляду, у крові прокурора зафіксовано рівень алкоголю на позначці 1,76 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму.

Як повідомляв УНН, офіцер обласного військомату попався на хабарі у Миколаєві.