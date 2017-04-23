В Одесі затримали військового прокурора в нетверезому стані за кермом
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Військова прокуратура Південного регіону України проводить службову перевірку щодо співробітника відомства Сергія Ярового, який ймовірно керував авто у нетверезому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
"Наказом виконувача обов’язків військового прокурора Південного регіону України призначено службову перевірку, якою у встановленому Генеральним прокурором України порядку та у відповідності до вимог Кодексу професійної етики прокурорів, буде розслідувано факт керування співробітником прокуратури Яровим С.О. автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.
За результатами перевірки буде вирішено питання щодо притягнення його до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось у ЗМІ, інцидент трапився 21 квітня на вулиці Генуезький 24/1. Співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Honda Civic, який належить Сергію Яровому - начальнику відділу військової прокуратури Південного округу.
Під час проведення огляду, у крові прокурора зафіксовано рівень алкоголю на позначці 1,76 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму.
Як повідомляв УНН, офіцер обласного військомату попався на хабарі у Миколаєві.